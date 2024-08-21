В российском регионе силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО за час уничтожили семь БПЛА ВСУ в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России обнаружили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за час в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил он.

Ранее над Курской и Белгородской областями дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотники. Попытки атак ВСУ по объектам на территории России пресекли 20 августа около 19:00 по московскому времени.