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11:02, 19 августа 2024Россия

ВСУ попытались взорвать мост под Брянском с помощью дронов-камикадзе

Shot: ВСУ дронами попытались взорвать мост через реку Десну под Брянском

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взорвать мост через реку Десну под Брянском с помощью дронов-камикадзе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, опоры объекта не были повреждены. Сведений о пострадавших не поступало.

Как разузнал Shot, мост через реку Десну располагается примерно в километре от границы с Сумской областью Украины. Всего по нему было запущено три беспилотника.

Два дрона взорвались у пункта охраны, а третий — упал в ближайшем лесу в Брянской области без детонации.

Власти приграничного региона ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Там оказались разбиты три пролета.

Российские военные стали эвакуировать оттуда мирных жителей на лодках.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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