ВСУ попытались взорвать мост под Брянском с помощью дронов-камикадзе

Shot: ВСУ дронами попытались взорвать мост через реку Десну под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взорвать мост через реку Десну под Брянском с помощью дронов-камикадзе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, опоры объекта не были повреждены. Сведений о пострадавших не поступало.

Как разузнал Shot, мост через реку Десну располагается примерно в километре от границы с Сумской областью Украины. Всего по нему было запущено три беспилотника.

Два дрона взорвались у пункта охраны, а третий — упал в ближайшем лесу в Брянской области без детонации.

Власти приграничного региона ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Там оказались разбиты три пролета.

Российские военные стали эвакуировать оттуда мирных жителей на лодках.