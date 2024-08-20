Два российских региона подверглись атакам украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Курской и Белгородской областями

Над Курской и Белгородской областями были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России были пресечены 20 августа около 19:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Курской области две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя удары ВСУ по мостам в Курской области, заявил, что противник планировал подорвать мосты, чтобы лишить поддержки подразделения российских войск на другой стороне реки.