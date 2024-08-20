Командир «Ахмата» назвал цель ударов ВСУ по мостам в Курской области

Алаудинов: ударами по мостам ВСУ планировали лишить российские войска поддержки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы лишить поддержки подразделения российских войск на другой стороне реки. Цель ударов назвал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

При этом он подчеркнул, что военное руководство, ответственное за этот сектор, очень хорошо среагировало, организовав водные переправы. «То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что российские военные могут в любое время соорудить понтонный мост, а также использовать катера.

Ранее о том, что ударами по мостам в Глушкове, Званном и Карыже ВСУ пытаются отрезает логистику большой территории, граничащей с Украиной, также заявил военкор Александр Коц. Он выразил мнение, что Киев может готовиться к прорыву со стороны Теткино, от которого идет трасса к селу Карыж, возле которого находится один их мостов.