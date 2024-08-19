Военкор заявил о подготовке ВСУ прорыва в Курской области с нового направления

Военкор Коц: ВСУ готовятся к атаке Курской области со стороны Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовиться к прорыву в Курской области со стороны Теткино и украинского Глухова. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram.

По его мнению, об этом говорят удары украинских военных по мостам в Глушковском районе. «Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», — подчеркнул он.

Коц считает, что ВСУ могут атаковать со стороны Теткино, от которого идет трасса к селу Карыж. Он объяснил, что, столкнувшись с российскими подразделениями, украинские военные «забуксовали» и продолжают оказывать давление, но с минусовой продуктивностью. «Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление», — написал военкор.

Коц добавил, что, помимо Теткино, ВСУ могут попытаться вторгнуться на российскую территорию со стороны украинского города Глухова с целью продвижения в сторону Рыльска для расширения плацдарма. «Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели», — предположил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов также заявил о подготовке ВСУ атаки с нового направления. По его словам, чтобы попробовать зайти с другой стороны, украинские войска начали передислокацию на курском направлении.

16 августа ВСУ ударом ракет реактивной системы залпового огня HIMARS разрушили пролет моста в Глушково. В тот же день стало известно об атаке по мосту в районе села Званное. А в ночь на 19 августа обстрел разрушил три пролета третьего моста через Сейм.