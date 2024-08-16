Стало известно о разрушении ВСУ моста через реку Сейм в Курской области

Mash сообщил о разрушении ВСУ моста через Сейм в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили мост через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, именно на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики (ДНР), по которым выпустили несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Двоих из них спасти не смогли. Второй удар по строению обрушил один из пролетов.

О разрушении моста в селе Званное Глушковского района также сообщил аналитик и военный волонтер Роман Алехин в Telegram. «Противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм», — заявил он.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.