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22:39, 21 августа 2024Россия

ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Богомаз: в Брянской области пресечена попытка прорыва ДРГ ВСУ на территорию РФ

В Климовском районе Брянской области была пресечена попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ (пограничная служба — прим. «Ленты.ру») ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение», — написал Богомаз.

По словам губернатора российского региона, обстановку в районе удалось стабилизировать, она взята под контроль регионального Оперативного штаба.

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