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07:15, 21 августа 2024Россия

Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 45 беспилотников над пятью регионами России

Фото: Reuters

В ночь на среду, 21 августа, Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 45 беспилотников самолетного типа. Так, 11 дронов уничтожено над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что попытка атаки на Москву в ночь на среду, 21 августа, была одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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