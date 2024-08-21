Минобороны: силы ПВО сбили 45 беспилотников над пятью регионами России

В ночь на среду, 21 августа, Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 45 беспилотников самолетного типа. Так, 11 дронов уничтожено над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что попытка атаки на Москву в ночь на среду, 21 августа, была одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео.