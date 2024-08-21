Появились подробности попытки прорыва ВСУ в Брянской области

В попытке прорыва ВСУ в Брянской области участвовали более 200 диверсантов

Более 200 диверсантов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали в попытке прорыва границы России в районе поселка Забрама Брянской области. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, диверсанты при поддержке трех БМП вступили в бой с пограничниками в 19:10. Спустя полчаса боев нападавшие отступили, понеся потери.

В 20:30 ВСУ вернулись с подкреплением и приняли повторную попытку атаки. Спустя полчаса диверсанты снова отступили. Отмечается, что часть нападавших была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.

Ранее о попытке вторжения сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пограничное управление ФСБ совместно с Вооруженными силами России отразили атаку.