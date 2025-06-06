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15:28, 6 июня 2025МирЭксклюзив

ЧВК «Вагнер» объявила о выходе из африканской страны

ЧВК «Вагнер» заявила об успешном завершении миссии в Мали спустя 3,5 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: French Army / AP

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» заявила об успешном завершении миссии в Мали спустя 3,5 года после начала операции против террористических группировок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. (...) Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой», — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе компании подчеркнули, что за время операции российские бойцы главную задачу и вернули под контроль правительства Мали все региональные центры страны. На смену ЧВК «Вагнер» в Мали пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России.

Российская ЧВК приняла участие в перевооружении и обучении Вооруженных сил Мали (FAM), а также в создании эффективной системы антитеррористических операций. Министр обороны и по делам ветеранов Мали, генерал Садио Камара назвал присутствие ЧВК «Вагнер» «символом вновь обретенного суверенитета» страны над ее территорией.

«Россия предлагает модель "точечной стабилизации", избегая затяжных конфликтов. ЧВК "Вагнер" доказала это в Мали и ЦАР», — отметил военный эксперт, директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее портал Bamada уличил Главное управление разведки Украины (ГУР) в помощи террористам в Мали. Как сообщается, группировкам передаются FPV-дроны, разведданные и средства связи.

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