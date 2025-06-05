Украинскую разведку уличили в помощи африканским террористам

Bamada: Разведка Украины снабжала террористов в Мали FPV-дронами

Украинская разведка снабжала террористические группировки в Мали FPV-дронами и разведданными. Об этом сообщает портал Bamada.

«Многочисленные источники сообщают, что украинские военные инструкторы поставляют FPV-дроны в Мали через Мавританию. Однако это не только оборудование: бойцам также передаются разведданные и средства связи. В результате террористические группировки становятся более мобильными, более организованными и более смертоносными», — пишет интернет-издание.

В частности, имеются свидетельство сотрудничества Украины и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам ааль-Муслимин» (JNIM, связана с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида»).

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина является террористическим государством из-за ее предполагаемой поддержки боевиков в странах африканского Сахеля.