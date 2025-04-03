В Африке сделали жесткое заявление об Украине

Глава МИД Мали Диоп: Украину необходимо остановить за поддержку терроризма

Украина является террористическим государством из-за ее предполагаемой поддержки боевиков в регионе Сахель. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Некоторые государства помогают этим террористам, организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — сказал дипломат.

Он отметил, что спонсорство терроризма Киевом необходимо остановить.

Ранее сообщалось, что террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Из-за этого Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Украине взять на себя ответственность.