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14:30, 3 апреля 2025Мир

В Африке сделали жесткое заявление об Украине

Глава МИД Мали Диоп: Украину необходимо остановить за поддержку терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Украина является террористическим государством из-за ее предполагаемой поддержки боевиков в регионе Сахель. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Некоторые государства помогают этим террористам, организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — сказал дипломат.

Он отметил, что спонсорство терроризма Киевом необходимо остановить.

Ранее сообщалось, что террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Из-за этого Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Украине взять на себя ответственность.

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