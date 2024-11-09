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13:44, 9 ноября 2024Мир

Террористы в Мали подтвердили сотрудничество с Украиной

ТАСС: террористы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Киевом
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Редактор отдела оперативной информации)
Бамако, Мали

Бамако, Мали. Фото: Luc Gnago / Reuters

Террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулайе Диоп, его цитирует ТАСС.

«Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — заявил Диоп в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Киев поддерживает террористов для дестабилизации Африки. По его словам, Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Украине взять на себя ответственность.

Ранее в октябре МИД Украины отверг обвинения в том, что Украина поставляла дроны сепаратистам в Мали. Кроме того, в ведомстве отрицают обвинения властей Нигера и Мали в причастности Киева к сотрудничеству с террористами, поставке террористам вооружения и предоставлении им информации, а также поддержке террористической коалиции.

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