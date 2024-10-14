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19:42, 14 октября 2024Бывший СССР

Украина ответила на обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

МИД Украины: Киев отвергает обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киев отвергает обвинения в том, что Украина поставляла дроны сепаратистам в Мали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

«Украина решительно отвергает обвинения, которые в последнее время распространили некоторые международные СМИ, в якобы причастности нашего государства к поставкам БПЛА повстанцам в Мали», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Кроме того, МИД отрицает обвинения властей Нигера и Мали в причастности Киева к сотрудничеству с террористами, поставке террористам вооружения и предоставлении им информации, а также поддержке Украиной террористической коалиции.

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Украина обучала террористов из малийских сепаратистских движений CSP-DPA производству беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что сотрудничество двух сторон началось в ноябре прошлого года, когда правительственные силы Мали выбили группировки CSP-DPA из города Кидаль.

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      Александр Курбатов
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