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11:05, 10 октября 2024Мир

На Западе раскрыли работу Украины с террористами из Мали

Le Monde: Украина обучала террористов из малийских группировок CSP-DPA

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Украина обучала террористов из малийских сепаратистских движений CSP-DPA производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Группа [террористов] CSP приехала обучаться к нам на Украину, а еще большая группа наших инструкторов отправилась (...) в Сахель и до сих пор там находится», — приводит издание слова источника из Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Сотрудничество двух сторон началось в ноябре прошлого года, когда правительственные силы Мали выбили группировки CSP-DPA из города Кидаль. С нынешнего началось полноценное сотрудничество двух сторон, когда через Мавританию на Украину начали прибывать боевики для обучения производству и применению дронов. Однако авторы материала отказались утверждать напрямую о связях с военными структурами Украины, указав лишь на политическую поддержку властей.

10 августа телеканал Afrique Media сообщал, что силы специального назначения Украины использовали дроны в боях против армии Мали. Военные эксперты, изучившие сбитые БПЛА, подтверждают, что речь идет об аппаратах, изготовленных Киевом и Вашингтоном. Отмечается, что на территории африканской страны действует много разведгрупп, участвующих в секретных операциях против вооруженных сил Мали.

Данные сообщения начали поступать менее чем через неделю, когда 5 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Аналогичную меру предприняли на следующий день власти Нигера.

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      Максим Габриелян
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