Afrique Media: Украина использовала дроны против армии Мали

Силы специального назначения Украины использовали дроны в боях против армии Мали. Такие выводы приводятся в репортаже телеканала Afrique Media в соцсети X.

Как сообщается, имеются доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе в африканской стране. Действия были направлены против малийского правительства, обвинили Украину.

Военные эксперты, изучившие сбитые БПЛА, подтверждают, что речь идет об аппаратах, изготовленных на Украине и в США. Их применяет украинский спецназ. Отмечается, что на территории много разведгрупп, участвующих в секретных операциях против вооруженных сил Мали.

5 августа Республика Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. 6 августа о принятии аналогичного решения объявил Нигер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это, отметила, что разрыв дипломатических отношений с Украиной говорит об осознании властями этих стран террористической сущности Киева.

Нигерийская газета Leadership между тем писала, что Буркина-Фасо после Мали и Нигера может разорвать отношения с Украиной.