В Африке предрекли Украине разрыв отношений еще с одной страной континента

Leadership: Буркина-Фасо после Мали и Нигера может разорвать отношения с Киевом

Буркина-Фасо после Мали и Нигера может разорвать отношения с Россией. Об этом сообщает нигерийская газета Leadership.

«В настоящее время трудно сказать, последуют ли другие страны Западной Африки примеру Нигера и Мали и разорвут ли они отношения с Украиной», — говорится в материале.

В последние годы Мали, Нигер и Буркина-Фасо разорвали соглашения об обороне с Францией и США, отдав предпочтение военной помощи России. Общая направленность блока стран на укрепления сотрудничества с Москвой может повлиять на ухудшение отношений с Киевом. Именно поэтому «многие будут ждать реакции Буркина-Фасо», предрекло издание.

5 августа власти Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. 6 августа о принятии аналогичного решения объявило правительство Нигера.