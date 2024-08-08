Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 8 августа 2024Мир

В Африке предрекли Украине разрыв отношений еще с одной страной континента

Leadership: Буркина-Фасо после Мали и Нигера может разорвать отношения с Киевом

Фото: PxHere

Буркина-Фасо после Мали и Нигера может разорвать отношения с Россией. Об этом сообщает нигерийская газета Leadership.

«В настоящее время трудно сказать, последуют ли другие страны Западной Африки примеру Нигера и Мали и разорвут ли они отношения с Украиной», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

В последние годы Мали, Нигер и Буркина-Фасо разорвали соглашения об обороне с Францией и США, отдав предпочтение военной помощи России. Общая направленность блока стран на укрепления сотрудничества с Москвой может повлиять на ухудшение отношений с Киевом. Именно поэтому «многие будут ждать реакции Буркина-Фасо», предрекло издание.

5 августа власти Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. 6 августа о принятии аналогичного решения объявило правительство Нигера.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      В России запретили пропаганду наркотиков в фильмах и литературе

      В России заключенный переписывался с детьми и требовал от них интимные снимки

      Трамп объяснил нежелание Харрис давать интервью

      Сестра выжившей при обстреле ВСУ курской скорой рассказала о ее поисках после атаки

      Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой

      Хуситы заявили о групповом решении на атаки Израиля

      Актриса Агата Муцениеце высказалась о приеме «Оземпика» для похудения

      Западных страховщиков заподозрили в сотрудничестве с Россией

      Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше