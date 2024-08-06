Нигер разорвал дипотношения с Украиной

Правительство Нигера объявило о разрыве дипотношений с Украиной

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По словам официального представителя властей республики Амаду Абдрамана, Ниамей решил «обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с украинской агрессией».

Национальный совет по охране родины, который пришел к власти в Нигере после переворота в прошлом году, обвиняет Киев в «поддержке террористических группировок».

Ранее в Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. МИД Украины посчитал данное решение недальновидным и поспешным.

В конце июля стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.

