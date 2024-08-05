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00:25, 5 августа 2024Мир

В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

AFP: в Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Фото: Günter Flegar / Globallookpress.com

В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

«Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной», — говорится в публикации агентства.

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Им устроили засаду боевики арабского движения. По данным Telegram-канала Baza, потери ЧВК составили от 20 до 50 человек.

Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили информацию, необходимую для атаки на бойцов «Вагнера», от Киева. Причастность Главного управления разведки Минобороны Украины к нападению на ЧВК подтвердил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

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      Марина Совина
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