МИД Украины прокомментировал разрыв дипотношений с Мали

МИД Украины назвал недальновидным решение Мали о разрыве дипотношений

Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной является недальновидным и поспешным. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным. (…) Украина безоговорочно придерживается норм международного права», — сказано в сообщении.

МИД Украины также решительно отверг заявление властей Мали о поддержке Киевом международного терроризма. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что республика решила разорвать дипотношения без тщательного изучения обстоятельств. Согласно заявлению, Мали не предоставила доказательств. Кроме того, в МИД добавили, что Киев оставляет за собой право ответить на разрыв дипломатических отношений.

Ранее в Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. В конце июля стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.