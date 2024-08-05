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17:20, 5 августа 2024Бывший СССР

МИД Украины прокомментировал разрыв дипотношений с Мали

МИД Украины назвал недальновидным решение Мали о разрыве дипотношений

Фото: Стрингер / РИА Новости

Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной является недальновидным и поспешным. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным. (…) Украина безоговорочно придерживается норм международного права», — сказано в сообщении.

МИД Украины также решительно отверг заявление властей Мали о поддержке Киевом международного терроризма. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что республика решила разорвать дипотношения без тщательного изучения обстоятельств. Согласно заявлению, Мали не предоставила доказательств. Кроме того, в МИД добавили, что Киев оставляет за собой право ответить на разрыв дипломатических отношений.

Ранее в Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. В конце июля стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.

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      Кристина Есикова
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