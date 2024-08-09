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17:53, 9 августа 2024Мир

Захарова объяснила разрыв отношений Нигера с Украиной террористической сущностью Киева

Захарова: разрыв отношений Нигера с Украиной говорит об осознании сущности Киева

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Разрыв Нигером дипломатических отношений с Украиной говорит об осознании властями страны террористической сущности Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Разрыв уже второй африканской страной дипломатических отношений с Украиной наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима», — сказала российский дипломат.

Ранее Министерство иностранных дел Мали уведомило посла Швеции о необходимости покинуть страну в связи с решением Стокгольма сократить финансовую помощь после разрыва малийским правительством дипотношений с Украиной.

5 августа Республика Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. 6 августа о принятии аналогичного решения объявил Нигер.

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      Виктория Кондратьева
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