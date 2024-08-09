Мали выгонит посла Швеции из-за решения по Украине

Мали уведомила посла Швеции о необходимости покинуть страну из-за Украины

МИД Мали уведомил посла Швеции о необходимости покинуть страну в связи решением Стокгольма сократить финансовую помощь после разрыва малийским правительством дипломатических отношений с Украиной. Об этом внешнеполитическое ведомство Мали сообщило на своей странице в соцсети Х.

«Посла Швеции в Бамако, вызванного в МИД, уведомили о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после недружественного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали», — подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

5 августа правительство Мали заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. 6 августа о принятии аналогичного решения объявил Нигер.