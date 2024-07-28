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06:54, 28 июля 2024Мир

Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали из-за песчаной бури. Сепаратисты расправились более чем с 20 бойцами

В Мали из засады разбили колонну ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Мали колонна бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада». Инцидент произошел в районе города Кидаль, точная дата нападения неизвестна.

Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. По неподтвержденной информации, выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам, однако среди них могут числиться солдаты вооруженных сил Мали. Туарегам удалось захватить либо уничтожить несколько единиц техники.

Боевики воспользовались песчаной бурей

Выяснилось, что вагнеровцы двигались на подмогу ведущим бой правительственным войскам. Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna) узнал, что попавшее в засаду подразделение оказалось без полноценного прикрытия с воздуха — авиация не могла работать из-за песчаной бури.

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Туареги воспользовались этой же природной стихией и смогли отрезать одну из колонн ЧВК. «Уйти в таких случаях оттуда почти невозможно», — объяснил политический консультант Игорь Димитриев. По предварительным данным, сепаратисты использовали несколько мощных самодельных бомб и начиненную взрывчаткой машину, чтобы остановить конвой.

Несмотря на бурю, в бой сумел вступить принадлежащий ЧВК вертолет Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем.

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Мали ведут ожесточенные бои с отрядами террористов на северо-востоке страны. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном Генштабом ВС страны. Массированные удары наносятся по бастиону сосредоточения террористов и контрабандистов «всех мастей». По данным Генштаба, беспилотники Мали успешно уничтожили пять террористических целей. Во избежание жертв, ведомство призвало мирное население покинуть участки, где располагаются террористы.

В ходе боя погиб военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone.

Димитриев узнал, что в результате нападения боевиков-туарегов в Мали погиб военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone. Мужчина с позывным Пятисотый находился в попавшей в засаду колонне. Сообщения в канале Grey Zone не обновляются с 23-го июля.

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Также выяснилось, что пять «вагнеровцев» и несколько солдат малийской армии попали к боевикам в плен. При этом прошла информация, что уже состоялись успешные переговоры о выкупе пленных.

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      Марина Совина
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