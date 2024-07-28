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03:11, 28 июля 2024Мир

В Мали сообщили об ожесточенных боях с террористами

Генштаб ВС Мали сообщил о боях с террористами на северо-востоке страны

Фото: Joe Penney / Reuters

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Мали ведут ожесточенные бои с отрядами террористов на северо-востоке страны. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном Генштабом ВС страны, сообщает ТАСС.

Уточняется, что массированные удары наносятся по бастиону сосредоточения террористов и контрабандистов «всех мастей». По данным Генштаба, беспилотники Мали успешно уничтожили пять террористических целей.

Во избежание жертв, ведомство призвало мирное население покинуть участки, где располагаются террористы.

Ранее колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Африке. Инцидент произошел в Мали в районе города Кидаль. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроила засаду на колонну, в которой, помимо ЧВК, были бойцы правительственных войск.

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      Марина Совина
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