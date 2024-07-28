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03:46, 28 июля 2024Мир

Военкоры выяснили подробности засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Африке

RusVesna: колонна ЧВК «Вагнер» в Мали осталась без авиации из-за песчаной бури

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Колонна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», попавшая в засаду в Мали, двигалась на подмогу ведущим бой войскам. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Подразделение оказалось без полноценного прикрытия с воздуха — авиация не могла работать из-за песчаной бури.

Ранее стало известно, что сепаратисты сбили вертолет «вагнеровцев» Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем.

Ночью 28 июля сообщалось, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов в районе города Кидаль. Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК, однако ряд ресурсов утверждают, что выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам.

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      Марина Совина
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