Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров в стихах ответил депутату Госдумы Виталию Милонову, назвавшему его творчество «отрыжкой пивника». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в четверг, 9 января.
В стихотворении Шнуров подчеркнул, что депутат «законами изъял от нас излишки», потому что считает, что для россиян не страшно недоедать, а качество жизни улучшится только после того, как из композиций отечественных артистов исчезнет нецензурная лексика.
Разгорячен опять месье Милонов.
Богоугодным развозился спичем.
Нет, не о нищенском существовании миллионов,
Он речь держал и был аллегоричен.
Пророчествовал, будто бы Исайя,
Законами изъяв от нас излишки,
Бородкой рыжей в гневе потрясая,
Он рассуждал о пиве и отрыжке.
О смерти Пушкина. Слова не выбирая,
Он слал проклятия и, хамство источив,
Вообразил себя парламентарием от рая,
Вот и икона с ним, свеча, ключи.
Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест.
Накануне Милонов заявил «Пятому каналу», что считает Шнурова главным вдохновителем исполнителей, использующих нецензурную брань в произведениях.
В декабре 2018 года Шнуров вступил в стихотворную дуэль с продюсером Иосифом Пригожиным, который сказал, что музыкант матерится из-за моды на нецензурную лексику.