Культура
 
Последние новости
Российские пенсионеры получат доплаты
В сети возмутились получившим «Оскар» фильмом про менструацию
Собчак сообщила о самоубийстве Малашенко
Бывший премьер-министр Ирака обвинил Обаму в помощи ИГ
Разоблаченную анонимами «Двача» студию детского порно на Украине закрыли
Двухметровый смертоносный португальский кораблик напугал австралийцев
Ветерану Великой Отечественной отказали в льготе с мотивировкой «не воевал»
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Россияне пожаловались на новые издевательства окунутого в унитаз пятиклассника
Су-57 улетит в Париж
Новости партнеров

Адвоката Шнурова обвинили в «бесовском заговоре» после жалобы на Милонова

Перейти в «Мою Ленту»
Константин Добрынин

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова отправил в думскую комиссию по этике жалобу на политика Виталия Милонова. Об этом сообщает газета «Известия» в понедельник, 25 февраля.

В тексте документа говорится, что парламентарий регулярно распространяет в СМИ оценочные суждения о коллективе, называет его деятельность вредительской, а его музыку — «отрыжкой пивника». Кроме того, Милонов резко отзывается о фронтмене «Ленинграда», заявляя, что он «матерящееся быдло» и «бесовской запевала», который пропагандирует алкоголизм. По мнению юриста Константина Добрынина, подобные высказывания негативно сказываются на репутации певца, а также создают неверные представления о творчестве группы.

«Поскольку депутаты Государственной Думы являются представителями высшего уровня власти в Российской Федерации, соблюдение ими норм этики является неотъемлемой частью их профессионального статуса», — отметил адвокат в своем обращении.

Как передает РИА Новости, Милонов назвал жалобу юриста «бесовским заговором», который «сплели на ведьминой горбатой горе». «А что касается этих деятелей, то я не изменю своего убеждения: клипы и песни в стиле "Шнуров, водка, мат" не являются искусством», — добавил он.

В январе Виталий Милонов предложил Сергею Шнурову устроить поединок на нормандских мечах. В ответ исполнитель опубликовал стихотворение, в котором назвал политика «законотворцем с шилом в жопе».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму
Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»
Депутат Госдумы посетил концерт «Гопоты» и выслушал песню про себя
Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова
Другие материалы рубрики
Культура14:34Сегодня

Золото черной Америки

Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
16:2524 февраля

Победительницу украинского отбора на «Евровидение» позвали выступать за Россию

17:57Сегодня

В сети возмутились получившим «Оскар» фильмом про менструацию

14:08Сегодня

Украинской певице Джамале припомнили концерты в России после присоединения Крыма

Культура00:0120 февраля

«80 процентов населения Земли — идиоты»

Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
13:3123 февраля

Умер актер из «Мальчишника в Вегасе»

14:45Сегодня

Серебряков объяснил свои слова про разжигающую конфликты Россию

12:53Сегодня

Народного артиста Георгия Штиля экстренно госпитализировали

Культура00:0119 февраля
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе

«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»

Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
11:35Сегодня

Певица Maruv раскрыла рабские условия договора для выступления на «Евровидении»

11:03Сегодня

Завоевавшая «Оскар» звезда «Богемской рапсодии» рухнула со сцены

08:14Сегодня

Объявлены победители премии «Оскар-2019»

Россия
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
Один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года найден мертвым
Прогнозы погоды в России станут менее точными
СМИ узнали прошлое людей из окружения главы Хакасии
Все материалы
Мир
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»
Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
Третьего «отравителя» Скрипалей заметили на другом возможном месте преступления
Бомбежка последнего оплота сирийской оппозиции попала на видео
Сирийские женщины избавились от гнета ИГ и мужчин
Получатели «гитлеровских» пенсий нашлись по всему миру
Трамп посулил Северной Корее процветание
Ким Чен Ын поехал к Трампу на бронепоезде
Все материалы
Бывший СССР
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Высказавшихся о Крыме украинских кандидаток на «Евровидение» позвали в Россию
Высказавшихся о Крыме претенденток на «Евровидение» призвали отречься от родителей
Россию снова обвинили во вмешательстве в выборы
Порошенко рассказал о похороненных планах Кремля
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Российские пенсионеры получат доплаты
Путин дал лишний год на возвращение денег из офшоров
Конфликт США и Китая помог всему миру
Стала известна реакция Путина на арест американского инвестора
Американской экономике предсказали обвал
«Газпром» избавился от нового президента «Зенита»
Все материалы
Силовые структуры
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Осужденного за марш голых проституток Рыжего Тарзана освободили досрочно
Российский полицейский отправил пенсионера в кому из-за жалобы на громкую музыку
Начальника отдела ФСБ избили и обокрали в центре Москвы
У теракта в метро Петербурга нашли сирийский след
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Найдены превращающиеся в «живых мертвецов» существа
Су-57 улетит в Париж
США оказались не готовыми к ядерной войне
Все материалы
Спорт
Роберто Рохас«Притворялся инвалидом, чтобы усилить сборную»
Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами
Получивший пощечину от Александра Емельяненко вступился за бойца
Кокорина и Мамаева предложили отправить в Рязань вместо СИЗО
Фанаты пристыдили Александра Емельяненко за пощечину на мастер-классе
Вратарь «Челси» объяснил отказ уходить на замену в финале Кубка лиги
Боец MMA устроил акробатическое шоу и нокаутировал соперника
Борец рванул к трибунам и учинил массовую драку
Все материалы
Культура
Золото черной Америки
Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
«Отсутствие денег — это то, что нужно молодым»
Умирает ли русский рейв и кто его спасет
Адвоката Шнурова обвинили в «бесовском заговоре» после жалобы на Милонова
В сети возмутились получившим «Оскар» фильмом про менструацию
Украинской певице Джамале припомнили концерты в России после присоединения Крыма
Серебряков объяснил свои слова про разжигающую конфликты Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Киселев рассчитал военный удар по США и назвал его задачкой для третьеклассника
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Опубликованы самые странные запросы «до изобретения Google»
Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman
Все материалы
Ценности
Перешли на красный
Голые спины, актер в женском наряде и платье-стейк. Чем еще запомнился «Оскар-2019»
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Джойс Майер«У меня нет необходимости извиняться»
Господь дал этой проповеднице благословение. А еще личный самолет и роскошный особняк
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла в свет без нижнего белья
Выбран худший наряд на премии «Оскар»
Голливудскую актрису высмеяли за «мясное» платье
Актриса появилась на вечеринке после «Оскара» в прозрачном бюстгальтере
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Иностранцам станет проще въехать в Россию
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Механик изнасиловал туристку и получил условный срок
Турист забрался на церковь, упал и умер
Все материалы
Из жизни
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Женщина похудела на центнер благодаря разводу с мужем
Бабушке вернули потерянную сумочку спустя 65 лет
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Безобидное пятнышко» лишило американку носа
Меган Маркл запретили держать за руку мужа
Все материалы
Семейное дело
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся с универсалом
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Новый Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа
«Горячий» Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Peugeot представила хэтчбек 208 нового поколения
Все материалы
Дом
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
Названы опасные виды квартир
Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры в Москве
На российском рынке ипотеки выявили сексизм и эйджизм
Дом Пабло Эскобара взорвали назло туристам
Все материалы