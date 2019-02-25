Адвоката Шнурова обвинили в «бесовском заговоре» после жалобы на Милонова

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова отправил в думскую комиссию по этике жалобу на политика Виталия Милонова. Об этом сообщает газета «Известия» в понедельник, 25 февраля.

В тексте документа говорится, что парламентарий регулярно распространяет в СМИ оценочные суждения о коллективе, называет его деятельность вредительской, а его музыку — «отрыжкой пивника». Кроме того, Милонов резко отзывается о фронтмене «Ленинграда», заявляя, что он «матерящееся быдло» и «бесовской запевала», который пропагандирует алкоголизм. По мнению юриста Константина Добрынина, подобные высказывания негативно сказываются на репутации певца, а также создают неверные представления о творчестве группы.

«Поскольку депутаты Государственной Думы являются представителями высшего уровня власти в Российской Федерации, соблюдение ими норм этики является неотъемлемой частью их профессионального статуса», — отметил адвокат в своем обращении.

Как передает РИА Новости, Милонов назвал жалобу юриста «бесовским заговором», который «сплели на ведьминой горбатой горе». «А что касается этих деятелей, то я не изменю своего убеждения: клипы и песни в стиле "Шнуров, водка, мат" не являются искусством», — добавил он.

В январе Виталий Милонов предложил Сергею Шнурову устроить поединок на нормандских мечах. В ответ исполнитель опубликовал стихотворение, в котором назвал политика «законотворцем с шилом в жопе».

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