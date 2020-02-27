Шнуров предложил запретить осадки и некрасивых женщин

Вступивший в Партию роста лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил перед однопартийцами в Челябинске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Музыкант пожаловался, что в России вводят множество бессмысленных и «дырявых» ограничений. «Ну запретили мат, и что? Я все время выигрываю суды», — отметил музыкант, часто использующий во время своих концертов нецензурную лексику. Он предложил пойти дальше и запретить осадки и некрасивых женщин.

Шнуров объяснил свое вступление в Партию роста стремлением бороться с «политическим зашкваром». Он также не согласился, что современную Россию можно сравнивать с СССР. «Это если только какой-то гротескный Советский Союз. Сегодня у нас сплошные потемкинские деревни», — отметил артист.

20 февраля стало известно, что Шнуров вступил в Партию роста. Он объяснил, что был вынужден смотреть на «политические физиономии» и в один момент подумал, что сможет объяснить людям, что страну можно сделать лучше. Музыкант добавил, что считает нормальным, когда добившийся успеха мужчина после 40 помогает другим.

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