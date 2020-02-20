Ушедший в политику Шнуров высказался о песне про выборы и кандидатов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, получивший партбилет Партии роста, заявил, что его песня про сексуальную ориентацию кандидатов на выборах из фильма «День выборов» теряет актуальность. Слова артиста передает ТАСС в четверг, 20 февраля.

«Мне всегда не нравилось слово "все", которое там подразумевается. Некоторые, все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию», — заявил исполнитель.

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Шнуров добавил, что не он писал текст этой песни. Артист подчеркнул, что пока не уверен, будет ли участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году: «Надо дожить до этих выборов».

Музыкант признался, что «все еще не очень хорошо себя чувствует в новом амплуа» политика.

Ранее в четверг стало известно, что Шнуров вступил в Партию роста. Месяцем ранее источники среди чиновников сообщали о том, что музыканта рассматривают в качестве потенциального лидера новых партийных проектов Кремля на выборах в Госдуму. Шнуров посвятил этим слухам матерное стихотворение.

Текст песни про кандидатов и выборы написал Алексей Кортнев, солист и лидер группы «Несчастный случай». На YouTube-канале коллектива запись с концерта, на которой артист исполняет эту композицию, называется «Выбора́».

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