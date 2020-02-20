Макаревич порассуждал о необходимости революции в России

Советский и российский музыкант Андрей Макаревич в интервью российскому изданию Deutsche Welle порассуждал о необходимости революции в стране. Артист признался, что не хотел бы дожить до момента, когда почувствует необходимость выходить протестовать на улицу.

«Это экстремальные меры, и, как правило, приводят они совсем не к тем результатам, которых ожидали. Я еще не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше», — отметил Макаревич.

Артист добавил, что российские власти боятся протестов и «хотят задушить их в зародыше». «Но гораздо разумнее было бы вести политику, которая не вызывает протестов. Тогда и душить было бы некого и нечего», — подчеркнул он.

Музыкант также высказался о планах властей изменить Конституцию России. По его словам, как и во времена СССР, сегодня Конституция — просто «красивая картинка на стенке», не имеющая никакого отношения к действительности, а потому ее изменения никак не отразятся на жизни граждан.

В том же интервью Макаревич рассказал о торжестве агрессивной бездарности в России.

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