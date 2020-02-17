Российские деятели культуры выступили против приговора по делу «Сети»

Российские художники, галеристы, искусствоведы, музыканты и артисты осудили приговор фигурантам дела террористической организации «Сеть», потребовали отменить его и начать новое расследование по делу. Их заявление опубликовано на сайте «Артгид».

Авторы документа назвали вердикт суда несправедливым и нарушающим права всех российских граждан, а дело сфальсифицированным спецслужбами. Они отметили, что подсудимые не раз заявляли о пытках ради признательных показаний, и «гневно» осудили действия силовиков.

«Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников», — говорится в тексте. Там подчеркивается, что пытки не только калечат тело и душу человека, но постепенно уничтожают общество, нацию и государство.

«Власть! Ты превращаешься в сообщника преступлений. Пока не поздно, останови зарвавшихся нелюдей!» — написали деятели культуры. Они призвали неукоснительно соблюдать 21-ю статью Конституции, которая запрещает пытки, расследовать их применение и наказать виновных.

На момент написания новости заявление подписали более 150 человек, в том числе музыкант Андрей Макаревич и галерист Марат Гельман.

Ранее с требованием отменить приговор выступили российские ученые и научные журналисты. 17 февраля несколько прогрессивных книжных магазинов в крупных городах страны отказались работать в знак протеста против решения по делу «Сети».

10 февраля семеро антифашистов и анархистов получили от 6 до 18 лет заключения по делу «Сети». Их обвиняли в планировании террористических актов и свержении режима. Свою вину они не признали, заявив о пытках.

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