Российские ученые и журналисты потребовали отменить приговор по делу «Сети»

Российские ученые и научные журналисты раскритиковали решение суда по делу террористической организации «Сеть» и потребовали немедленно отменить суровый приговор. Об этом в своем Facebook сообщил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Борис Штерн, который опубликовал коллективное заявление.
В тексте говорится, что семерых молодых людей осудили на основании крайне сомнительных «доказательств». Осужденные неоднократно говорили, что силовики применяли пытки ради признаний, но суд проигнорировал эти факты.
«Все, что мы знаем о деле "Сети", говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Решение по делу "Сети" и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности», — отметили авторы документа. Они призвали расследовать обстоятельства фабрикации дела и наказать причастных к этому.
На момент написания новости заявление подписали более 300 человек. Список продолжает дополняться.
10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензенском областном суде огласил приговор семи фигурантам дела «Сети». Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых обвинение называло организаторами сообщества, получили 18 и 16 лет строгого режима соответственно. Андрея Чернова приговорили к 14 годам строгого режима, Максима Иванкина — к 13 годам, Михаила Кулькова — к 10. Василий Кусков и Арман Сангынбаев отправятся в колонию общего режима на 9 и 6 лет соответственно.
Ранее к 3,5 годам колонии был приговорен Игорь Шишкин. Дело еще двух обвиняемых из Санкт-Петербурга — Виктора Филинкова и Юлии Бояршиновой — рассматривается отдельно.
Антифашистов и анархистов из Пензы и Петербурга обвинили в попытке свергнуть режим, устроив взрывы и вооруженный мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.