Кремль отреагировал на приговор по делу «Сети»

Президент России Владимир Путин неоднократно разбирался в ситуации по делу террористической организации «Сеть», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 февраля.

Песков напомнил, что глава государства поручил тщательно проверять информацию по этому делу. В данном случае иное вмешательство в работу следственных органов невозможно, пояснил он.

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Так Песков отреагировал на вопрос, была ли у российского лидера возможность вникнуть в обстоятельства дела «Сети», фигурантам которого в понедельник был вынесен приговор.

Согласно решению Пензенского областного суда, семеро обвиняемых получили от 6 до 18 лет заключения. В общей сложности они приговорены к 86 годам тюрьмы. Им инкриминировались попытка свергнуть конституционный строй, намерение взорвать офисы «Единой России», почтовые отделения и посты ДПС. Уголовное производство было открыто в октябре 2017 года.

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