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Обвиняемым по делу «Сети» запросили от 6 до 18 лет тюрьмы

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Прокуратура запросила для семерых обвиняемых по делу запрещенной в России террористической организации «Сеть» от 6 до 18 лет колонии. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дело слушается в Приволжском окружном военном суде. Так, Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского, которых считают организаторами террористического сообщества, гособвинение потребовало посадить на 18 и 16 лет. В отношении пятерых участников террористического сообщества запрашивается наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 14 лет.

Фигуранты уголовного дела — жители Пензы и Санкт-Петербурга в возрасте от 20 до 30 лет — обвиняются в попытке свергнуть конституционный строй, а также намерении взорвать офисы «Единой России», почтовые отделения и посты ДПС. Уголовное производство было открыто в октябре 2017 года, спустя год пять подсудимых заявляли, что дали признательные показания под пытками.

В апреле текущего года сообщество «Сеть» было признано в России террористической организацией.

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