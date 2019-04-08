«Сеть» пополнила список ФСБ террористических сообществ

Сообщество «Сеть» признано в России террористической организацией. Оно вошло в федеральный список ФСБ, сообщает РИА Новости в понедельник, 8 апреля.

Уточняется, что организация «Сеть» внесена в список террористических организаций, запрещенных в России, под номером 30. Основанием стало решение Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.

В октябре 2017 года было возбуждено дело о создании террористического сообщества и намерении подорвать государственный суверенитет против 11 активистов-антифашистов в возрасте от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга. ФСБ считает, что они собирались устроить мятежи и взрывы по всей стране. Семьи обвиняемых уверены, что они просто занимались страйкболом. Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Игорь Шишкин, Арман Сагынбаев и Виктор Филинков заявляли, что дали признательные показания под пытками. Молодым людям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В марте адвокат Филинкова заявлял, что следователи не смогли предоставить доказательств участия его подзащитного в террористическом сообществе. Он уверен, что версия следствия строится на показаниях других фигурантов дела «Сети», которые они давали в первые часы после задержания под пытками и от которых впоследствии отказались.

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