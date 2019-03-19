Российские суды начали требовать опровержения на посты в соцсетях

В Республике Коми суд обязал россиянку, рассказавшую в видео об издевательствах над ее сыном в колонии №25, опровергнуть порочащие репутацию учреждения слова. Подобное судебное решение было исполнено впервые, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По данным издания, суд счел некоторые оценки россиянки излишне резкими и бездоказательными. Приставы предупредили ее, что неисполнение решения суда добровольно может повлечь за собой привлечение к административной и уголовной ответственности. Женщина не стала доказывать свою правоту и разместила требуемое опровержение в виде поста о решении суда.

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По факту видео россиянки была проведена проверка. Комиссия сочла доводы женщины не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию исправительного учреждения, поскольку они не подтвердились. После этого администрация колонии подала иск в суд о защите деловой репутации, сообщили в службе судебных приставов.

Отказ в размещении опровержения в соцсети грозит пользователям штрафом от 5 до 20 тысяч рублей и уголовной статьей с лишением свободы до одного года, отмечает издание. Иск о защите деловой репутации может быть подан против любого россиянина, опубликовавшего на своей странице в соцсети клевету — не только работников СМИ. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс в конце прошлого года.

В июле 2018 года в интернете появилось видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливали воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили, пока подвергшийся пыткам заключенный не заявил, что опасается за свою безопасность на свободе. В феврале начальника колонии Дмитрия Николаева задержали в связи с уголовными делами о пытках.

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