Пожилая чеченка публично извинилась за жалобу властям

Жительница Наурского района Чечни Малида Магерамова принесла публичные извинения в эфире телеканала «Грозный» за то, что пожаловалась местным властям на выселение из общежития. Об этом во вторник, 12 февраля, пишет «Кавказский узел».

Сюжет был показан в выпуске вечерних новостей. По данным телеканала, Магерамова проживала в общежитии с 2011 года, однако была лишена комнаты по решению суда. Когда именно и в связи с чем было принято такое решение, не уточняется.

В эфире была продемонстрирована запись, снятая на мобильный телефон, в которой женщина обращается к властям. «Из комнаты меня выселили, две недели сижу в коридоре», — сказала она.

Магерамову вместе с тремя взрослыми детьми (из восьми) пригласил на встречу заммэра Грозного Шамиль Очаров. «Ты говоришь так, словно в отношении тебя проявили несправедливость, что у тебя никого нет. У тебя же восемь детей», — заметил он, упрекнув сыновей женщины в невнимании к матери.

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Один из молодых людей ответил, что не знал, в каком положении находится мать, и пообещал о ней позаботиться. После беседы с чиновником Магерамова публично извинилась за свое видеообращение. «Прошу меня простить. Я раскаиваюсь», — сказала она.

Практика публичных наказаний и покаяний распространена в Чечне, отмечал ранее «Кавказский узел». Жители республики неоднократно приносили властям извинения в телеэфире за опрометчивые поступки или резонансные происшествия с участием одного или нескольких человек.

Так, в январе жители Дагестана положительно оценили размещенный в соцсетях видеоролик с публичным наказанием трех молодых людей, сознавшихся в вандализме. Пост вызвал бурную реакцию в сети, собрав за день почти 100 тысяч просмотров: пользователи признали принятые меры эффективными и посетовали, что на записи не видно лиц провинившихся.

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