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Устроившего смертельное ДТП родственника Кадырова попросили не наказывать

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Родственники молодой семьи, погибшей в результате столкновения с автомобилем главы Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимова, попросили чеченского лидера Рамзана Кадырова, который приходится ему двоюродным дядей, не наказывать чиновника и не увольнять. Соответствующее видеообращение опубликовано в Instagram советника Кадырова по делам религии Адама Шахидова, который встретился с родственниками погибших 13 декабря. На публикацию обратил внимание «Кавказский узел», который перевел видеозапись.

В связи с многочисленными негативными разговорами, распространявшими в соцсетях, по случаю ДТП, произошедшего в Грозном 4 декабря 2018г. с участием главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова и жителей с.Джалка, родственники пострадавшей стороны пригласили 13 декабря 2018г. известного религиозного деятеля, советника Главы ЧР Адама Шахидова в с.Джалка. Они изъявили желание обратиться к Рамзану Кадырову и отдельно к провокаторам. К чему пришли стороны касательно несчастного случая? Как на самом деле обстоит ситуация? Новые факты, мнение пострадавшей стороны и вся истина произошедшего в видеоматериале по ссылке, указанной в профиле.

Фото опубликовано @adam_shakhidov

На видео мужчины несколько раз повторили имя Ибрагимова, тем самым подтвердив, что именно он участвовал в ДТП. Ранее республиканские власти и полиция пытались скрыть факт его причастности к смерти людей, уничтожали видеозаписи и приходили домой к свидетелям.

Издание отмечает, что в Чечне людей часто вынуждают записывать на видео публичные извинения и просьбы. В основном такая мера применяется в отношении критиков Кадырова и его приближенных либо тех, кто своими действиями разозлил власти. Редакция добавила, что не обладает сведениями о принуждении родственников погибших к записи обращения.

Авария произошла в ночь на 5 декабря в Грозном на улице Ханкальской. Водитель Mercedes превысил скорость и врезался в «Жигули», в котором находилась семья из трех человек. Женщина и маленькая девочка скончались на месте, мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.

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