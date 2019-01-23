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Россияне одобрили публичное наказание провинившихся граждан

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Жители Дагестана положительно оценили размещенный в соцсетях видеоролик с публичным наказанием трех молодых людей, сознавшихся в вандализме. Об этом в среду, 23 января, пишет «Кавказский Узел».

Инцидент произошел в ночь на 20 января на территории мемориального комплекса «Память» в центральном парке Кизляра. Благодаря записям с камер видеонаблюдения полиция задержала трех местных жителей в возрасте 16-17 лет, которые разрушили звезду Вечного огня на аллее Славы.

По данным администрации района, все трое являются студентами колледжа. «В содеянном они признались и через социальные сети извинились перед жителями города, а также вместе с родителями привели в порядок территорию парка, памятник и плиты с надписями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Видеозапись, на которой запечатлено публичное наказание, была размещена в Instagram-аккаунте «Голос Дагестана». На кадрах трое дагестанцев оттирают тряпками мраморные плиты.

Пост вызвал бурную реакцию в сети, собрав за день почти 100 тысяч просмотров: пользователи признали принятые меры эффективными и посетовали, что на записи не видно лиц провинившихся. «Надо было лица выложить, чтобы героев в лицо знать! Они, наверное, не в курсе, сколько дагестанцев воевало и погибло в Великой Отечественной войне», — заметил один из подписчиков. «Вот так надо всех наказывать — публично», — поддержал другой.

Как сообщили местные власти, задержанных также проверят на причастность к другому акту вандализма, произошедшему в ночь на 11 января. Тогда в мемориальном комплексе были сломаны десятки скамеек и бетонных плит. Разрушения были устранены за два дня, но виновных так и не нашли.

Практика публичных наказаний и покаяний также распространена в Чечне, отмечает «Кавказский Узел». Жители республики неоднократно приносили властям извинения в телеэфире за опрометчивые поступки или резонансные происшествия с участием одного или нескольких человек.

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