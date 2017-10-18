Семья из Чечни извинилась за слова об убитой силовиками родственнице

Члены семьи Тазуркаевых из Чечни отказались от обвинений в адрес местной полиции в убийстве родственницы и попытке похищения дочери, которые прозвучали в записанном ими видеоролике. Они принесли публичные извинения в эфире телеканала «Грозный» в среду, 18 октября, сообщает «Кавказский узел».

18-летняя дочь Салама Тазуркаева пояснила журналистам, что сняла ролик с обвинениями по просьбе отца и что для этого не было серьезных причин — обычная бытовая ссора. Глава семейства заявил, что не осознавал своих намерений. «Я был до того разозлен, что ничего не понимал. Надеясь на поддержку, я назвал [подразделение силовой структуры]. Я очень раскаиваюсь. Я прошу меня простить», — приводит издание его слова.

Младший брат Тазуркаева, замеченный в видео, сообщил, что всего лишь хотел отобрать паспорт у племянницы, чтобы она не вышла замуж за иностранца и не уехала в Сирию. Он подтвердил, что служил в силовых структурах, но уволился два месяца назад.

Старший брат Тазуркаева, в свою очередь, заявил, что его дочь, которая была названа убитой, вышла замуж и живет за границей.

Речь идет о ролике, опубликованном 16 октября на YouTube и переведенном порталом «Кавказ. Реалии». На нем видно, как несколько мужчин выбивают двери в дом. Снимавшая на телефон девушка поясняла, что ее дяди, служащие в полке Кадырова, угрожают расправиться с ее сестрой. Хозяин дома Салам Тазуркаев также заявил, что жизни его дочери угрожает опасность. Он рассказал, что ранее была похищена и убита дочь его брата.

Издание напоминает, что в Чечне распространена практика публичных покаяний в эфире телеканала «Грозный». 29 марта Марет Занзулаева, выступавшая на сходе сельчан в селении Давыденко, извинилась за свои высказывания об избиении людей силовиками. 20 мая Яха Бексултанова, пожаловавшаяся главе республики Рамзану Кадырову на бездействие властей после пожара в Грозном, попросила прощения за свое обращение.