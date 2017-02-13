Кадыров показал извинения главного раввина Москвы за слова о мусульманах

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт пояснил свои слова о мусульманах и террористах. Видео с его извинениями опубликовал в понедельник, 13 февраля, на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гольдшмидт заявил, что говорил о вероисповедании экстремистов «в контексте критики нового указа [президента США Дональда] Трампа, запрещающего въезд мусульман в США». «Но ни в тексте обсуждаемого интервью, ни ранее я не говорил о том, что все мусульмане являются террористами», — подчеркнул он.

Раввин отметил, что всегда настаивает на необходимости четко разграничивать радикальный и истинный религиозный ислам. «Мне жаль, что в этот раз я сам не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия, что задело моих коллег», — указал он, добавив, что сам является религиозным человеком.

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В опубликованном 8 февраля интервью РИА Новости Гольдшмидт заявил, что «действительно, сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами». При этом он отметил, что каждая страна, включая США, имеет право защищать своих граждан, но такие меры, как запрет на въезд всем мусульманам — «это не ответ на терроризм, это популизм».

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией, был подписан Трампом 27 января. Кроме того, на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Решение вызвало массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие документа, позднее апелляционный суд признал такое решение законным.