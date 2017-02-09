Главный раввин Москвы предложил свозить российских школьников в концлагеря

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал власти активнее освещать в российском образовании тему холокоста, в том числе организовывая выезды школьников в бывшие концлагеря и места массовых расстрелов евреев, сообщает РИА Новости.

Подобные мероприятия помогут ученикам лучше усвоить принцип толерантности и противодействия расизму, заявил Гольдшмидт. «Когда образовательная система будет построена таким образом, тогда, думаю, это послание дойдет до молодежи», — уверен раввин.

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Сейчас, как считает Гольдшмидт, школьникам уже гораздо сложнее понять причины холокоста. Помимо образовательных программ на эту тему, необходимо также и ее активное освещение в СМИ, говорит он.

Международный День памяти жертв холокоста ежегодно отмечается 27 января — в этот день в 1945 году советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим. Большинство историков сходятся, что жертвами холокоста стали более 6 миллионов евреев.

26 января Институт национальной памяти Польши подготовил к публикации базу данных 8,5 тысячи имен эсэсовцев, служивших в концлагере с момента его основания до ликвидации.