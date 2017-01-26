В Польше подготовили к публикации «список палачей» Освенцима

Институт национальной памяти Польши (ИНП) подготовил к публикации списки надзирателей концлагеря в Освенциме. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

База данных содержит 8,5 тысяч имен эсэсовцев, которые служили в концлагере в период с с момента его основания до ликвидации.

«Это единственная в Польше, и, вероятно, первая в мире база данных информации о людях, которые составляли персонал лагеря смерти», — заявила пресс-секретарь краковского отделения ИНП Дорота Корохода.

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Помимо фамилий в подготовленных к публикации документах содержатся и другие персональные данные: даты и места рождения, личные номера, годы службы в Освенциме, образование, гражданство. Кроме того, в некоторых досье сохранились фотографии надсмотрщиков, а также материалы судебных дел в отношении тех, кто был найден после войны. Как утверждают составители списка, несколько его фигурантов живы до сих пор.

Большая часть персонала концлагеря были немцами, однако, кроме них надсмотрщиками служили граждане оккупированных или стран-сателлитов Третьего рейха — Румынии, Словакии и Венгрии.

Как пишет издание, прокуроры, расследующие совершенные в Освенциме преступления неоднократно подчеркивали, что база данных, которую польские СМИ уже назвали «списком палачей», является информативной, а не оценочной.

Публикация базы данных намечена на понедельник, 30 января.

Комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим) существовал дольше других концентрационных лагерей. Он был основан в 1940 году и освобожден Красной армией 27 января 1945 года. Будучи крупнейшим нацистским лагерем, он стал одним из главных символов холокоста. За пять лет существования в Освенциме погибли около 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона — евреи.