Хорватские евреи бойкотируют мероприятия в День памяти жертв холокоста

Хорватские евреи заявили о намерении бойкотировать официальные мероприятия в День памяти жертв холокоста. Об этом сообщает Reuters.
«Мы приняли это решение, посмотрев на то, как правительство, парламент и президент реагируют на прославление усташей, — объяснил глава еврейской общины Огнен Краус. — Проблема не только в плите с усташеским приветствием, установленной в городе Ясеновац, но и в попытках пересмотреть все, связанное с холокостом».
Он также подверг жесткой критике предложение правительства страны создать комиссию, которая бы рассмотрела вопрос законодательного запрета символики тоталитарных режимов. «Если свастика или символика усташей для них равнозначна красной звезде, о чем вообще можно говорить? — риторически спросил он. — Мы собираемся переписать историю? Создать комиссию, чтобы сообщить нам о том, зачем вообще велась Вторая мировая война?»
Возмущение еврейской общины вызвала акция союза ветеранов войны за независимость Хорватии. В октябре 2016 года они установили мемориальную плиту в городе Ясеновац в память своих товарищей, павших в 1991-95 годах в боях с частями Югославской народной армии и сербской самообороны. Помимо фамилий павших, на плите высечены слова приветствия, которое использовалось хорватскими ультраправыми боевиками-усташами, уничтожившими в годы Второй мировой войны в концлагере Ясеновац десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов.
Еврейская община Хорватии на данный момент насчитывает около полутора тысяч человек. В апреле 2016 года ее члены вместе с сербским меньшинством, проживающим в стране, и антифашистскими группами бойкотировали мероприятия в память жертв холокоста, проводимые на месте концлагеря Ясеновац, в знак протеста против прославления усташеского движения.
Международный День памяти жертв холокоста ежегодно отмечается 27 января — в этот день советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим.