Хорватские евреи бойкотируют мероприятия в День памяти жертв холокоста

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (в центре) во время посещения Музея Истории Холокоста в Иерусалиме

Хорватские евреи заявили о намерении бойкотировать официальные мероприятия в День памяти жертв холокоста. Об этом сообщает Reuters.

«Мы приняли это решение, посмотрев на то, как правительство, парламент и президент реагируют на прославление усташей, — объяснил глава еврейской общины Огнен Краус. — Проблема не только в плите с усташеским приветствием, установленной в городе Ясеновац, но и в попытках пересмотреть все, связанное с холокостом».

Материалы по теме «Они помогали убивать» Профессиональный охотник за нацистскими преступниками — об опасности попыток переписывания истории в Восточной Европе

Он также подверг жесткой критике предложение правительства страны создать комиссию, которая бы рассмотрела вопрос законодательного запрета символики тоталитарных режимов. «Если свастика или символика усташей для них равнозначна красной звезде, о чем вообще можно говорить? — риторически спросил он. — Мы собираемся переписать историю? Создать комиссию, чтобы сообщить нам о том, зачем вообще велась Вторая мировая война?»

Возмущение еврейской общины вызвала акция союза ветеранов войны за независимость Хорватии. В октябре 2016 года они установили мемориальную плиту в городе Ясеновац в память своих товарищей, павших в 1991-95 годах в боях с частями Югославской народной армии и сербской самообороны. Помимо фамилий павших, на плите высечены слова приветствия, которое использовалось хорватскими ультраправыми боевиками-усташами, уничтожившими в годы Второй мировой войны в концлагере Ясеновац десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов.

Еврейская община Хорватии на данный момент насчитывает около полутора тысяч человек. В апреле 2016 года ее члены вместе с сербским меньшинством, проживающим в стране, и антифашистскими группами бойкотировали мероприятия в память жертв холокоста, проводимые на месте концлагеря Ясеновац, в знак протеста против прославления усташеского движения.

Международный День памяти жертв холокоста ежегодно отмечается 27 января — в этот день советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим.