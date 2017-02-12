Советник Трампа рассказал о пяти вариантах защиты иммиграционного указа

В Белом доме рассматривают пять вариантов дальнейших действий в связи с приостановкой судом иммиграционного указа, выпущенного Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье, 12 февраля, рассказал на телеканале NBC старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер.

«Мы рассматриваем все доступные нам варианты. В том числе можно продолжать апелляцию в девятом (окружном апелляционном суде), потребовать в Верховном суде выдачи экстренного ордера по приостановке (решения суда девятого округа), можно провести слушание по существу на уровне окружного суда или же в расширенном составе девятого окружного суда. Также можно предпринять дальнейшие действия с помощью исполнительных указов», — объяснил Миллер, подчеркнув, что будет делаться все возможное для защиты Соединенных Штатов от терроризма.

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Также он добавил, что исполнительная власть рассчитывает на равенство с судебной ветвью, а не на превосходство последней.

10 февраля апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал законным решение нижестоящей судебной инстанции о временной отмене действия подписанного 27 января указа Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов». Документ запрещал на 90 дней въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). Также он приостанавливал на 120 дней въезд беженцев из каких бы то ни было государств, а прием беженцев из Сирии запрещал на неопределенный срок.

Указ Трампа вызвал массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан попавших под действие документа семи стран.