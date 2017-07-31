Чеченские девушки обратились в СКР и Генпрокуратуру из-за проверки в Воронеже

Уроженки Чечни направили обращение в Следственный комитет России и МВД страны с просьбой привлечь к ответственности полицейских из Воронежа, потребовавших предъявить документы во время прогулки. Об этом сообщил в понедельник, 31 июля, РИА Новости адвокат Андрей Мишонов.

«Сегодня обратились в СК, Генпрокуратуру и МВД с заявлениями о привлечении виновных к ответственности, попросили взять дело на контроль», — рассказал защитник. По его словам, речь идет не только о полицейских, но и о неизвестной женщине, которая оскорбила девушек. Они хотят услышать от нее публичные извинения.

В управлении СКР по Воронежской области 28 июля сообщали, что по информации СМИ о противоправных действиях неизвестных стражей порядка организована проверка. Отмечалось, что «будут приняты меры к установлению сотрудников полиции, дана оценка правомерности их требований и действий».

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Как сообщал портал «Блокнот Воронеж», инцидент произошел 27 июля на одной из улиц города и был снят на видео. К двум уроженкам Чечни с детьми подошли три молодых человека. Двое из них были в штатском, они представились сотрудниками полиции и потребовали предъявить документы, при этом сами удостоверений не показали.

Девушки, одной из которых 17 лет, отметили, что являются гражданками России, документы с собой на время прогулки не брали. Стражи порядка в ответ предложили им проехать в отделение, но отказались пояснить причину требования. Женщины позвонили родственникам, к ним приехали отец и брат. Через какое-то время на молодого человека надели наручники, посадили в машину и вместе со старшим мужчиной увезли в отделение. При этом прохожие комментировали происходившее, а одна из пожилых женщин оскорбляла девушек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram назвал случившееся позором. «Причина "паспортного контроля", проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, — национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже. Также причиной является то, что они в платках», — указал он.