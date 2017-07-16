СКР проверит информацию о возможном избиении полицейскими человека под Москвой

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области начали доследственную проверку о «возможном превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками полиции». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сведения о противоправных действиях сотрудников полиции, выразившихся в избиении неустановленного лица в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на улице Коммунистической города Одинцово, были опубликованы в одном из региональных СМИ», — поясняется в публикации.

Как отмечается, следователям предстоит установить личности сотрудников полиции и пострадавшего, степень и тяжесть причиненного его здоровью вреда, а также дать всестороннюю правовую оценку действиям сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области РИА Новости сообщили, что полиция также начала проверку по факту размещенного в сети видео, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Видеозапись продолжительностью около 40 секунд была опубликована в воскресенье, 16 июля, в группе «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте». Ролик снят с расстояния порядка 100 метров, точка съемки находилась на высоте примерно четвертого-пятого этажа. Поясняется, что инцидент произошел на Красногорском шоссе.

Запечатленное на видео действие происходит в глубине парка, на неширокой дороге, перпендикулярно отходящей от магистрали, на расстоянии нескольких десятках метров от нее. Возле автомобиля, похожего на полицейский, один из участников инцидента избивает руками и ногами потерпевшего, лежащего рядом на асфальте, второй при этом стоит рядом. Избивавший одет в темную одежду, похожую на форменную, а на спине, когда он поворачивается, видна светлая надпись.