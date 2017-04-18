Суд арестовал стрелявших по ногам задержанного тульских полицейских

Суд выдал санкцию на арест двух тульских оперуполномоченных, пытавших задержанного, чтобы выбить из него признание в краже. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

32-летнему и 48-летнему сотрудникам отдела уголовного розыска отделения МВД по Ясногорскому району Тульской области предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

По версии следствия, 7 апреля оперуполномоченные доставили в отдел полиции гражданина одной из республик Средней Азии по подозрению в краже. Они предложили задержанному признаться в преступлении, когда мужчина отказался, полицейские вывезли его на служебной автомашине за пределы района. Там они его избили, а затем один из оперуполномоченных выстрелил из травматического пистолета по ногам потерпевшего, заставляя сознаться в краже и назвать сообщников.

В результате пыток мужчина был вынужден сознаться в преступлении, после чего сотрудники полиции оформили его явку с повинной.

17 апреля МВД сообщило о проведении служебной проверки.