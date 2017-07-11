Бывшие омские полицейские отделались условным сроком за избиение задержанного

В Омской области двух бывших полицейских приговорили к трем годам условно за избиение задержанного в камере. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Николая Созинова и Александра Калашникова признали виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), а последнего также по статье 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Суд назначил им по три года условно.

Суде установил, что 7 апреля 2016 года помощник оперативного дежурного отдела полиции по Знаменскому району Созинов поместил нетрезвого местного жителя в камеру. Он попросил коллегу составить протокол об административном правонарушении в отношении мужчины, указав заведомо недостоверные сведения о времени, месте и обстоятельствах правонарушения, а также данные своих родственников в качестве свидетелей. В качестве понятых, якобы присутствовавших при личном досмотре задержанного, были указаны работники полиции.

После этого Созинов и оперативный дежурный Калашников избили мужчину в камере, а чтобы скрыть факт побоев, уничтожили видеозапись. Впоследствии ее удалось восстановить.

Также суд установил, что полицейский Калашников с октября 2015 года по февраль 2016 года продавал односельчанам контрафактный алкоголь.

После возбуждения уголовного дела стражи порядка были уволены.

Вину в совершении преступлений они не признали.