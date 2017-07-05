Толкнувший полицейского подросток из Ленобласти стал фигурантом уголовного дела

В отношении подростка из Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, инцидент с участием юноши произошел в мае этого года в поселке Кузьмоловский (Всеволожский район). Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, «нарушал общественный порядок» и «пытался воспрепятствовать законным действиям полицейского». В ходе конфликта он толкнул стража порядка, из-за чего тот упал на асфальт и сломал руку. После этого подросток был задержан и доставлен в отделение полиции.

Как отмечает портал 47 news, весной прошлого года нападение на сотрудника правоохранительных органов было совершено в поселке Бугры, находящемся примерно в 11 километрах от Кузьмоловского. Тогда 41-летний замкомандира роты полка ППС Андрей Негелев и его 34-летняя супруга чуть не стали жертвами банды молодых людей, которой руководил ранее судимый 19-летний Александр Студеникин, известный по кличке Бобер.

По информации ресурса, сначала подростки попытались задавить полицейского с женой на машине, а потом избили стража порядка и откусили ему часть уха. Известно, что Студеникин был арестован, ему вменяется покушение на убийство двух и более человек. О судьбе его сообщников не сообщалось.